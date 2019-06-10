 Попадание химикатов в реку Рось не несет угрозы водоснабжению городов, – Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"ГосЧС, Госпродпотребслужба – все работают над мониторингом состояния возможного загрязнения. Но по моей информации, ситуация контролируемая, угроз нет, все службы работают над тем, чтобы мониторить ситуацию и принимать необходимые меры", – сказал Гройсман.

Глава правительства добавил, что опасности для водоснабжения Белой Церкви и Умани питьевой водой нет.

"Только что получил информацию от Украинского гидрометеорологического института ГосЧС. Сейчас опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет. Городские водоканалы могут работать в штатном режиме", – сообщил Гройсман.

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В свою очередь в Госпродпотребслужбе уточнили, что на месте происшествия работает специальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Установлено, что 9 июня возле с. Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter, который перевозил средства защиты растений, перевернулся на берегу притоки реки Рось и загорелся. Огнем повреждены канистры с гербицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержимое которых (около 800 л) попало в пруд с последующей утечкой в ​​реку Рось.

9 и 10 июня по итогу заседаний комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Белая Церкви и Киевской облгосадминистрации приняты решения временно прекратить централизованное водоснабжение города Белая Церковь, населенных пунктов Узин и Фурсы из бассейна реки Рось.

По данным ведомства, населения обеспечивается водой за счет подвоза и существующих бюветов. Рекомендовано временно воздержаться от купания, рыбалки, поение скота в реке.

Специалисты Госпродпотребслужбы совместно с представителями Госэкоинспекции отобрали пробы воды в месте водозабора и в районе Косовского водохранилища для исследования на наличие остаточных количеств химических веществ.

"Результаты химикобиологичного анализа на содержание химических веществ ожидаются около 15:00 10 июня, после чего планируется рассмотреть вопрос о восстановлении водоснабжения для населения", – отмечается в сообщении.

По данным ведомства, из 12 пестицидов, которые были обнаружены на месте происшествия, 8 – гербициды, 3 – фунгициды, 1 регулятор роста растений. Все препараты относятся к 3 классу токсичности. Данные препараты преимущественно используются для борьбы с сорняками и болезнями в посевах зерновых культур.

Госпродпотребслужба обещает осуществлять отбор проб воды в местах водозабора и водохранилищах акватории реки Рось до стабилизации ситуации.

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