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 Нацбанк скупил на межбанке $100 миллионов за неделю

Национальный банк Украины в период с 3 по 7 июня купил на межбанковском валютном рынке $102,7 млн, тогда как неделей ранее он купил на межбанковском валютном рынке $11,5 млн, однако продал $43 млн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В том числе $60 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $42,7 млн по единому курсу (с использованием инструмента matching).

Как сообщалось, Национальный банк с 27 по 31 мая купил на межбанковском валютном рынке $11,5 млн, продав за это время валюты почти в четыре раза больше – $43 млн. В последний раз до этого продажа валюты превышала покупку в начале марта.

Нацбанк 26 апреля заявил об увеличении с $15 млн до $20 млн в день планового объема интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке во втором-третьем кварталах 2019 года.

В целом с начала текущего года НБУ купил на межбанке $1,41 млрд, продал – $231,43 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131488
 
 
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