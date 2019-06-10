 Нацбанк на прошлой неделе купил более $100 миллионов на межбанке

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

$60 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $42,7 млн по единому курсу (с использованием инструмента matching).

Как сообщалось, Нацбанк 26 апреля заявил об увеличении с $15 млн до $20 млн в день планового объема интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке во втором-третьем кварталах 2019 года.

В целом с начала текущего года НБУ купил на межбанке $1419,4 млн, продал – $231,43 млн.