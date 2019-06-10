 "Богдан" Гладковского досрочно поставила школьные автобусы Житомирской ОГА

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщил пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля, заказчику поставлены 20 автобусов на 38,61 млн грн согласно заключенному сторонами дополнительному соглашению (первоначального условиями контракта после проведенного 15 мая аукциона в системе ProZorroа предполагалась поставка 28 автобусов на 54,05 млн грн).

Срок поставки по контракту был определен до 30 ноября текущего года, однако корпорация отгрузила автобусы уже в июне.

"Это подтверждает надежность корпорации как партнера по поставкам автотехники, выпускаемой на мощностях "Богдан Моторс", - отметил Красуля.

Заказчику поставлены автобусы модели А22412, имеющие 30 мест для сидения, оснащенные дизельным двигателем, механической коробкой передач. Гарантия на автобус – 24 месяца или 100 тыс. км пробега. Автобус изготавливается на агрегатах Ashok Leyland, соответствует экостандарту Евро-5.

Как сообщалось, правительство в апреле направило 325 млн грн субвенции из госбюджета на покупку школьных автобусов, при этом города областного значения должны доплатить при их закупке не менее 30% общей стоимости. Житомирской области субвенция из госбюджета составляет 14,649 млн грн.

Напомним, ранее уволенный на фоне коррупционного скандала замсекретаря СНБО Олег Гладковский (Свинарчук) заявил, что не планирует продавать свою часть акций в корпорации "Богдан". При этом Гладковский заявил, что но не видит в этом конфликта интересов бизнесмена и государственного чиновника, так как после назначения на госслужбу вышел из всех органов управления корпорации.

Напомним, Олег Гладковский приказом президента от 17 февраля 2015 года назначен первым заместителем секретаря СНБО. Возглавляет межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Гладковский (до смены фамилии - Свинарчук) входит в ближайшее окружение Петра Порошенко. До назначения в СНБО Гладковский занимал должность президента корпорации "Богдан". Петр Порошенко ранее заявлял, что продал свою долю в "Богдане" Гладковскому еще в 2009 году. Однако, по данным СМИ, бизнес-структурам Порошенко все еще принадлежат миноритарные доли в "Богдане".