 Google обнаружила предустановленные трояны на смартфонах с Android

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Речь идет о троянской программе Triada, которая способна размещать рекламу на смартфоне, рассылать спам и скачивать деньги со счета пользователя.

В компании выяснили, что установка вируса происходила, когда предприятие устанавливало на смартфоны программное обеспечение сторонних поставщиков, не связанное с Android Open Source Project.

Также заражение возможно при загрузке обновлений. Google уже предупредил о проблеме пострадавшие предприятия, и они приняли меры по поиску и удалению Triada и его следов.

Какие именно производители пострадали от заражения, в сообщении не указано. Издание Ars Technica, ссылаясь на обзор производителя антивирусных программ Dr. Web от 2017 года, указывает, что на тот момент были известны случаи заражения Triada смартфонов Leagoo M5 Plus, Leagoo M8, Nomu S10 и Nomu S20.

"Лаборатория Касперского" обнаружила и описала троян Triada. Компания предупредила, что это сложный модульный вирус, который трудно засечь, так как после установки модулей он стирается из памяти устройства и остается только в его оперативной памяти. Он способен изменять системные файлы гаджета, фильтровать входящие SMS и перехватывать платежи пользователя.