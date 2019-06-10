 Украина готовит выпуск евробондов в евро (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Road show пройдет в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Организаторами сделки назначены BNP Paribas и Goldman Sachs.

Позднее эту информацию официально подтвердила пресс-служба Министерства финансов.

В Минфине уточнили, что помимо road show, 11 июня состоится общение с инвесторами в формате звонка.

"С учетом рыночных условий, после этого Украина осуществит выпуск облигаций внешнего государственного займа с семилетним сроком обращения по Правилу 144А/Положению S, деноминированных в евро", – сообщили в министерстве.

Как сообщалось, ранее Министерство финансов указывало, что не считает целесообразным выход на международные рынки капитала до досрочных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля.

Украина в конце октября 2018 года разместила два выпуска еврооблигаций: пятилетние на $750 млн с доходностью 8,99% годовых и десятилетние на $1,25 млрд с доходностью 9,75% годовых. Объем книги заявок составил $4,9 млрд.

В марте 2019 года Минфин доразместил еврооблигации со сроком обращения до ноября 2028 года на сумму $350 млн, их выкупил JPMorgan Chase & Co.

Министерство финансов направило часть средств от размещения новых еврооблигаций на выкуп шестимесячных ценных бумаг на $725 млн, размещенных в конце августа 2018 года. Полугодовые дисконтные облигации на $725 млн были размещены по цене 95,551% номинала, что по оценкам Национального банка Украины соответствует доходности на уровне 9,1% годовых.