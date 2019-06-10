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 Украина готовит выпуск евробондов в евро (обновлено)

Украина планирует разместить 7-летние еврооблигации в евро, встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки начнутся 10 июня, сообщил источник в банковских кругах.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Road show пройдет в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Организаторами сделки назначены BNP Paribas и Goldman Sachs.

Позднее эту информацию официально подтвердила пресс-служба Министерства финансов.

В Минфине уточнили, что помимо road show, 11 июня состоится общение с инвесторами в формате звонка.

"С учетом рыночных условий, после этого Украина осуществит выпуск облигаций внешнего государственного займа с семилетним сроком обращения по Правилу 144А/Положению S, деноминированных в евро", – сообщили в министерстве.

Как сообщалось, ранее Министерство финансов указывало, что не считает целесообразным выход на международные рынки капитала до досрочных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля. 

Украина в конце октября 2018 года разместила два выпуска еврооблигаций: пятилетние на $750 млн с доходностью 8,99% годовых и десятилетние на $1,25 млрд с доходностью 9,75% годовых. Объем книги заявок составил $4,9 млрд. 

В марте 2019 года Минфин доразместил еврооблигации со сроком обращения до ноября 2028 года на сумму $350 млн, их выкупил JPMorgan Chase & Co.

Министерство финансов направило часть средств от размещения новых еврооблигаций на выкуп шестимесячных ценных бумаг на $725 млн, размещенных в конце августа 2018 года. Полугодовые дисконтные облигации на $725 млн были размещены по цене 95,551% номинала, что по оценкам Национального банка Украины соответствует доходности на уровне 9,1% годовых.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131470
 
 
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Іншими слова беремо кредити під 10% річних. Просто зашибісь. Африканцям краще позичають. Коли ж ці всі ******** вже підуть
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