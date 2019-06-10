 BlaBlaCar может стать платным в Украине до конца года

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

"Запуск полноценной платной модели - это перспектива этого года. Однозначно второе полугодие. Будет ли это комиссия, месячная подписка или что-то еще, пока не могу озвучивать. Смогу разглашать детали чуть позже", - сказал он.

BlaBlaCar пробовал вводить платную подписку в Украине в конце прошлого года.

"Мы регулярно проводим такие эксперименты для того, чтобы понять, какая модель была бы оптимальной для монетизации в Украине. Тесты были в ноябре, в начале апреля. Их результаты оптимистичные, как ни странно, украинцы готовы платить за онлайн-сервисы", - объяснил Лазаренко.

BlaBlaCar основана в 2006 году во Франции. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы. Сервис работает в 22 странах мира, совокупная аудитория проекта превышает 65 млн человек.