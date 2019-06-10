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Все про:авто (1952) BlaBlaCar (7)

 BlaBlaCar может стать платным в Украине до конца года

Руководитель BlaBlaCar в Украине Алексей Лазаренко заявил, что компания может ввести полноценную платную подписку на свой сервис для украинцев уже в этом году.

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

"Запуск полноценной платной модели - это перспектива этого года. Однозначно второе полугодие. Будет ли это комиссия, месячная подписка или что-то еще, пока не могу озвучивать. Смогу разглашать детали чуть позже", - сказал он.

BlaBlaCar пробовал вводить платную подписку в Украине в конце прошлого года.

"Мы регулярно проводим такие эксперименты для того, чтобы понять, какая модель была бы оптимальной для монетизации в Украине. Тесты были в ноябре, в начале апреля. Их результаты оптимистичные, как ни странно, украинцы готовы платить за онлайн-сервисы", - объяснил Лазаренко.

BlaBlaCar основана в 2006 году во Франции. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы. Сервис работает в 22 странах мира, совокупная аудитория проекта превышает 65 млн человек.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131466
 
 
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 Топ комментарии
 
У водителей есть рейтинги, есть отзывы, всегда можно прочитать.
Другой вопрос, что у нас жлобье маршруточное загадило БлаБлаКар.
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Катайся в автобусе с потными и вонючими бабками, нюхай их подмышки наслаждайся запаха и перегара соседа, жрущего свой вонючий беляш и пускающий отрыжку никто тебя не заставляет ехать на зазике
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Я бы не стал отправляться в дорогу с незнакомым водителем. Не известно, какой у него опыт и как он ездит. Завезет под грузовик или в кювет. И что потом делать ? )
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Сколько ни ездил-всё нормально было. Больше беспокоит хитрожопость французов,в своё время купивших украинский стартап Разом или как там,чтобы прикрыть. Монополисты хитросделанные.
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Бред. Тебя так само туда же может завести водила маршрутки.
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Это сладкое слово "халява". За сэкономленые 100 гривен людишки готовы хоть с учеником на Запорожце поехать...
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Катайся в автобусе с потными и вонючими бабками, нюхай их подмышки наслаждайся запаха и перегара соседа, жрущего свой вонючий беляш и пускающий отрыжку никто тебя не заставляет ехать на зазике
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У водителей есть рейтинги, есть отзывы, всегда можно прочитать.
Другой вопрос, что у нас жлобье маршруточное загадило БлаБлаКар.
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Меня другое больше в этом сервисе беспокоит - это брать в попутчики в свою машину неизвестно кого. Вон, как парня-водителя убили.
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А надо смотреть рейтинги и отзывы по этому пассажиру и если не нравится он тебе, отказать ему в поездке.
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БизнесЦензорНовостиТранспортBlaBlaCar может стать платным в Украине до конца года
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