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 Аграрный рынок, Макроэкономика
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 Украина согласовала ветеринарные сертификаты для экспорта в Катар

Украина согласовала ветеринарные сертификаты на экспорт продукции животноводства в Катар, сообщает Государственная служба по безопасности пищевых продуктов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы сообщает БизнесЦензор.

Компетентные органы Украины и Катара согласовали формы сертификатов для экспорта мяса и мясных продуктов (в частности, мяса птицы и говядины), молока и молочных продуктов, столовых яиц и яичных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, а также переработанных пищевых продуктов из Украины в Катар.

Ранее Украина согласовала сертификаты на экспорт молочной продукции в Боснию и Герцеговину и в Оман, а также на экспорт говядины – в Саудовскую Аравию.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131463
 
 
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