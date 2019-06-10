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 Запасы газа в хранилищах превысили 12 миллиардов кубометров, – "Нафтогаз"

По данным НАК "Нафтогаз Украины", в украинских газохранилищах находится 12,05 млрд кубометров газа.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 10 июня в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) - 12,05 млрд куб. м", - сообщает "Нафтогаз".

В 2018 году перед стартом отопительного сезона в газохранилищах Украины было 17,1 млрд куб. м. газа.

"Для того, чтобы без риска пройти эту зиму, необходимо закачать на 3 миллиарда кубометров газа больше, чем в прошлом году и подготовить ГТС к работе в реверсном режиме. Для поддержания давления в случае полной остановки транзита нам необходимо не менее 20 млрд куб. м газа", - сообщает "Нафтогаз".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131459
 
 
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