 Трампа просят отложить запрет на продукцию Huawei

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

По мнению Войта, вступление в силу этих положений нанесет ущерб американским компаниям, использующим продукцию Huawei и ZTE. В письме предлагается отсрочить с двух до четырех лет введение запретов для правительственных ведомств, получателям грантов, государственных займов.

В противном случае, по утверждению административно-бюджетного управления, произойдет существенное сокращение числа компаний, способных выполнять заказы правительства. Ведомство также прогнозирует значительное ухудшение финансового положения частных предприятий в ряде регионов, где востребована продукция Huawei.

В середине мая Трамп подписал указ, который вводит режим чрезвычайного положения для защиты американской инфраструктуры от иностранных угроз. В связи с этим министерство торговли США внесло Huawei в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности.

В августе 2018 г. Трамп запретил госучреждениям использовать оборудование Huawei и ZTE. Huawei считает решение американских властей посягательством на ее права. Компания считает, что из-за введенных ограничений США "будут отставать в развертывании сети 5G".