[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.39 29.61
 IT, Макроэкономика
  589  0
Все про:Трамп (346) Huawei (50)

 Трампа просят отложить запрет на продукцию Huawei

Исполняющий обязанности руководителя административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт попросил президента США Дональда Трампа отсрочить вступление в силу ряда положений прошлогоднего указа о запрете на оборудование китайских технологических гигантов Huawei и ZTE, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на соответствующее письмо.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

По мнению Войта, вступление в силу этих положений нанесет ущерб американским компаниям, использующим продукцию Huawei и ZTE. В письме предлагается отсрочить с двух до четырех лет введение запретов для правительственных ведомств, получателям грантов, государственных займов.

В противном случае, по утверждению административно-бюджетного управления, произойдет существенное сокращение числа компаний, способных выполнять заказы правительства. Ведомство также прогнозирует значительное ухудшение финансового положения частных предприятий в ряде регионов, где востребована продукция Huawei.

В середине мая Трамп подписал указ, который вводит режим чрезвычайного положения для защиты американской инфраструктуры от иностранных угроз. В связи с этим министерство торговли США внесло Huawei в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности.

В августе 2018 г. Трамп запретил госучреждениям использовать оборудование Huawei и ZTE. Huawei считает решение американских властей посягательством на ее права. Компания считает, что из-за введенных ограничений США "будут отставать в развертывании сети 5G".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131455
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиITТрампа просят отложить запрет на продукцию Huawei
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Винницкая область вода выборы Донбасс ДТП Молдова обстрел Россия Слуга народа
 
 
 
 
 
 вверх