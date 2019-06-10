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 В Конгрессе США назвал цели проверки Facebook и Google

Проверка Конгресса США в отношении интернет-концернов сосредоточена не на конкретной компании, а на цифровом рынке, где доминируют крупные технологические платформы, заявил конгрессмен-демократ Дэвид Чичиллине.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Он особо выделил намерение Конгресса США изучить деятельность компании Google и социальной сети Facebook, проверив ее соответствие антимонопольному законодательству.

По словам Чичиллине, Google контролирует 94% поиска на мобильных телефонах, а в социальной сети зарегистрированы 2,7 млрд пользователей. Конгрессмен назвал их "монополиями" и добавил, что они собирают данные пользователей. Это отрицательно сказывается на неприкосновенности частной жизни, отметил Чичиллине.

Кроме того, использование данных не по назначению вредит инновациям и предпринимательству, подчеркнул он, приведя в качестве примера "устранение конкурентов" и "поведение, нарушающее антимонопольное законодательство".

Необходимо изучить этот сегмент, чтобы понять, как усилить конкуренцию, защитить потребителей и обеспечить условия для выхода на рынок новых игроков, подытожил конгрессмен.

О намерении Конгресса США проверить конкуренцию на цифровых рынках стало известно 3 июня. По информации американских СМИ, аналогичное расследование планируют провести министерство юстиции США и Федеральная торговая комиссия. После появления сообщений о возможной проверке биржевые котировки ведущих интернет-концернов существенно снизились.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131445
 
 
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