[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.39 29.61
 Макроэкономика
  26  0
Материалы по теме:
Все про:нефть (2290) Brent (988)

 Цены на нефть растут в ожидании продления сделки ОПЕК+

Мировые цены на нефть растут в понедельник на фоне усилившихся ожиданий продления на второе полугодие сделки ОПЕК+ по сокращению добычи сырья, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повышалась на 0,68% — до 63,72 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — на 0,7%, до 54,37 доллара за баррель.

Участники торгов продолжают отыгрывать заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха. Он сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума, что со стороны ОПЕК наблюдается практически полная поддержка продления соглашения о сокращении добычи.

Министр также выразил надежду, что решение будет легкое, и организация продлит действие соглашения.

"Стоимость нефти марки Brent продолжает расти после того, как министр энергетики Саудовской Аравии выразил уверенность, что страны ОПЕК+ продлят действие соглашения о сокращении добычи на второе полугодие 2019 года", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика брокерской компании FXTM Хана Тана (Han Tan).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131438
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономикаЦены на нефть растут в ожидании продления сделки ОПЕК+
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Винницкая область вода выборы Донбасс ДТП Молдова обстрел Россия Слуга народа
 
 
 
 
 
 вверх