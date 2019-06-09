 Бывший мэр Нью-Йорка вложит $500 миллионов для закрытия всех угольных электростанций США

Об этом сообщает Хайтек, передает БизнесЦензор.

По словам Блумберга, это возможно осуществить, так как 289 станций было закрыто с 2011 года.

Блумберг изложил свой план, добавив, что "изменение климата является прежде всего политической проблемой, а не научным затруднением или технической головоломкой".

Блумберг отметил, что будет работать со штатами и коммунальными службами, чтобы закрыть "все до единого угольные электростанции в США к 2030 году". По словам Блумберга, эта цель достижима: "Мы уже на полпути", - добавил он, отметив закрытие 289 угольных электростанций с 2011 года.

"Политики продолжают давать обещания по смягчению последствий изменения климата к 2050 году - это лицемерно. После того, как они уйдут, никто не может привлечь их к ответственности", - заметил Блумберг.

Блумберг также работает над тем, чтобы остановить строительство новых газовых заводов.

"К тому времени, как они будут построены, они устареют, потому что возобновляемые источники энергии будут дешевле", - добавил Блумберг.

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