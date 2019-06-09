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 WSJ узнала о планах создать вторую по величине в мире оборонную компанию

Компании United Technologies и Raytheon, которые работают в аэрокосмической и оборонной отраслях промышленности, ведут переговоры об объединении.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Новая компания станет второй по величине в мире оборонной компанией.

По подсчетам американской газеты, совокупная стоимость компании может достичь $166 млрд с годовым доходом до более $70 млрд. Предполагается, что пост главы новой фирмы займет председатель правления United Technologies Грег Хейс, а должность председателя правления - председатель совета директоров и главный исполнительный директор Raytheon Томас Кеннеди. Конкретные детали сделки неизвестны.

United Technologies контролирует разработку турбореактивных двигателей для военных самолетов и гражданских лайнеров, лифтов, эскалаторов Otis и климатических систем. Raytheon производит зенитно-ракетные комплексы Patriot, оборудование для бомбардировщиков B-1 Lancer и B-2 Spirit, ракеты AGM-88 HARM и BGM-109 Tomahawk. Компания входит в "большую тройку" изготовителей вооружения и военной техники для армии США вмесет с Boeing и Lockheed Martin.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131382
 
 
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