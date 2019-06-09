 Индия заставит сервисы такси электрифицировать 40% их автопарка к 2026 году

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, к 2025 году в Индии хотят электрифицировать все двухколесные и трехколесные средства передвижения, а теперь стало известно, что она потребовала электрифицировать заметную часть автопарка компаний, предоставляющих услуги райдшеринга и вызова такси.

В частности, источники издания Reuters рассказали, что Uber, Ola и другим компаниям данного сегмента было рекомендовано довести долю электрических транспортных средств до 40% к 2026 году. Чтобы процесс не затягивался, власти Индии предусмотрели промежуточные вехи: к 2021 году 2,5% автопарка должно быть электрическим, к 2022 году - 5%, к 2023 году - 10%.

На ряде рынков, включая Украину, уже действует сервис электромобилей Uber Green, а компания Ola даже открыла в Индии электрическое подразделение и получила $300 млн инвестиций от Hyundai/Kia на производство электромобилей для местного рынка. При этом темпы перехода к экологически чистым авто власти Индии не устраивают, в связи с чем они и решили вынудить компании ускорить данный процесс.

Ранее в Индии пообещали к 2030 году полностью отказаться от продажи автомобилей с ДВС и перейти на электромобили из-за проблем с загрязнением воздуха.

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