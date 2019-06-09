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 ЕБРР может закупить троллейбусы для Херсона за 12,5 миллиона

Европейский банк реконструкции и развития может закупить троллейбусы для автопарка ГКП "Херсонэлектротранс".

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского городского совета со ссылкой на сообщение ЕБРР, передает БизнесЦензор.

"Херсонэлектротранс", муниципальный оператор общественного движения, который полностью принадлежит Херсонскому городскому совету, подал заявку на кредитование от ЕБРР для финансирования обновления троллейбусного парка и модернизацию инфраструктуры. Общая стоимость проекта составляет 12,5 млн евро", - говорится в сообщении.

Также в сообщении подробно перечисляется, что именно будет осуществлено на кредитные средства: закупка 12-метровых троллейбусов с низким полом (включая оборудование для диагностики, ремонта, обслуживания, инструменты, запасные части и текущие услуги), модернизация контактной сети (замена и расширение), модернизация тяговых подстанций.

Контракты, которые финансирует ЕБРР, будут открыты для каждой страны.

Для Херсона такое сообщение означает старт проекта обновления троллейбусного парка ГКП "Херсонэлектротранс".

Запланированная покупка - 50 троллейбусов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131363
 
 
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