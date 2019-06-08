 В Евросоюзе все электромобили обяжут издавать шум при медленном движении

Об этом со ссылкой на ЭлектроВести сообщает БизнесЦензор.

Автомобили будут издавать шумы громкостью не менее 56 децибел, чтобы предупреждать пешеходов, велосипедистов и других источников движения о своём приближении.

Так как в электромобилях нет двигателей внутреннего сгорания, они двигаются почти неслышно на маленьких скоростях. При этом на высокой скорости звуковые обозначения машинам не нужны: тогда издается шум от шин и аэродинамический шум. Особенные проблемы электромобили создают пешеходам с проблемами зрения.

В 2018 году власти США доработали аналогичные правила для электромобилей: они должны будут специально шуметь на скорости около 30 км в час. Закон должен окончательно вступить в силу в 2020 году.

Собственные звуки для беспилотников уже придумали в Jaguar, BMW и Nissan.