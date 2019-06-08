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Все про:Евросоюз (1858) электромобиль (357)

 В Евросоюзе все электромобили обяжут издавать шум при медленном движении

С 1 июля 2019 года в Евросоюзе вступит в силу закон об электромобилях: они должны будут шуметь при движении со скоростью ниже 20 км/ч.

Об этом со ссылкой на ЭлектроВести сообщает БизнесЦензор.

Автомобили будут издавать шумы громкостью не менее 56 децибел, чтобы предупреждать пешеходов, велосипедистов и других источников движения о своём приближении.

Так как в электромобилях нет двигателей внутреннего сгорания, они двигаются почти неслышно на маленьких скоростях. При этом на высокой скорости звуковые обозначения машинам не нужны: тогда издается шум от шин и аэродинамический шум. Особенные проблемы электромобили создают пешеходам с проблемами зрения.

В 2018 году власти США доработали аналогичные правила для электромобилей: они должны будут специально шуметь на скорости около 30 км в час. Закон должен окончательно вступить в силу в 2020 году.

Собственные звуки для беспилотников уже придумали в Jaguar, BMW и Nissan.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131310
 
 
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