 Страны "большой двадцатки" согласились разработать регулирование налогообложения технологических гигантов

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.
Как сообщает агентство Рейтер, Facebook, Amazon и другие IT-компании подвергаются критике в связи с тем, что они сокращают свои налоговые выплаты, регистрируя прибыль в странах с низким уровнем налогов.
Ожидается, что новые правила приведут к более высокой налоговой нагрузке, но в то же время таким странам как Ирландия и Люксембург будет сложнее привлекать прямые инвестиции, обещая сверхнизкие ставки для юридических лиц.
"Похоже, у нас есть прочный консенсус", — приводит агентство слова министра финансов США Стивена Мнучина. Он добавил, что теперь необходимо разобраться с технологическими аспектами.
"Мы не можем объяснить населению, что они должны платить свои налоги, когда некоторые компании этого не делают, потому что они переносят свою прибыль в юрисдикции с низкими налоговыми ставками для юридических лиц", — заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Ожидается, что представители из ведущих стран "двадцатки" встретятся дважды в этом году, чтобы обсудить нюансы заключения соглашения в следующем году.
Ранее сообщалось, что результаты обсуждения министров финансов и глав центральных банков стран "двадцатки" вопроса налогообложения крупнейших мировых IT-компаний будут отражены в так называемом "цифровом налоге", правила которого планируется утвердить на встрече министров и глав центробанков в 2020 году.