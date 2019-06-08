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 NASA планирует отправку туристов на МКС

Американское космическое агентство (NASA) объявило в пятницу о намерении разрешить платные полеты частных лиц на Международную космическую станцию. Таким образом управление по аэронавтике пытается коммерциализировать часть своей деятельности.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Плата за пребывание на станции, включая пользование коммунальными услугами, составит в сутки $35 тысяч с одного пассажира. Это, не считая полета на станцию и возвращения, о котором путешественник должен будет договариваться отдельно со специализированным турагентством. Ожидается, что одним из перевозчиков станет частная космическая компания Илона Маска SpaceX.

$35 тысяч - это ориентировочная цена, фактическая стоимость будет варьироваться в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Инициатива НАСА является ответом на планы администрации Трампа, оглашенные в прошлом году, завершить к 2024 году государственное финансирование Международной космической станции и постепенно найти ей коммерческие альтернативы. Представители NASA заявляют, что их конечной целью является создание системы орбитальных поселений.

Еще одно направление коммерческой деятельности - продажа на Земле предметов бижутерии, побывавших в космосе. NASA по-прежнему запрещает своим астронавтам получать деньги за рекламу узлов и деталей МКС. Вместе с тем астронавтам разрешено участвовать в закадровом монтаже рекламных роликов, сделанных на орбите.

Прежде руководители американской космонавтики энергично сопротивлялись идее коммерциализации космически исследований.

NASA тратит на Международную космическую станцию от $3 до $4 миллиардов в год, и доходы от задуманных коммерческих проектов не покроют сколь-либо существенной доли этих расходов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131306
 
 
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