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 Boeing не планировала исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

Компания Boeing не планировала исправлять ошибки в работе автоматизированных систем самолета модели 737 MAX до 2020 года, сообщает агентство Associated Press.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Как рассказало агентство, исправление недочетов в работе системы оповещения пилотов при неисправности датчиков угла атаки планировалось лишь после выпуска новой версии модели с большим количеством посадочных мест. В компании подтвердили информацию.

"Мы не справились с внедрением корректной системы оповещения о некорректной работе датчика угла атаки и теперь предпринимаем шаги по исправлению данного недочета, чтобы они не происходили", - цитирует AP представителя авиаконцерна Гордона Джондро.

С этой проблемой в Boeing начали работать после первой катастрофы, подчеркивает агентство.

Полеты Boeing 737 MАX приостановили во всем мире после двух катастроф. 10 марта 2019 года разбился самолет этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines и погибли 157 человек, в октябре 2018 года в крушении Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air погибли 189 человек. В Boeing причиной катастроф назвали проблемы с программным обеспечением системы МCAS, которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете. Компания в середине мая объявила, что полностью обновила этот софт.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131305
 
 
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