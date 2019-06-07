[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.41 29.58
 Транспорт
  1085  0
Все про:Польша (748) правила (40) дорожные знаки (1) дорожный контроль (2)

 Польша введет правила использования электросамокатов

Министерство инфраструктуры Польши представило проект изменений в закон, который должен урегулировать использование электрических самокатов.

Об этом сообщил вице-министр инфраструктуры польского правительства Рафал Вебер, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Польша.

По словам чиновника, на электрические самокаты должны распространяться те же правила дорожного движения, что и на велосипеды, и после вступления в силу обновленного закона пользователи электросамокатов будут рассматриваться как велосипедисты.

"Они будут обязаны передвигаться по велодорожкам", – сказал вице-премьер.

Также будет определена максимальная скорость для электросамокатов.

"Они смогут ездить этими устройствами с максимальной скоростью 25 км/ч", – добавил Вебер.

Вице-премьер добавил, что также будут введены ограничения на использование таких транспортных средств.

"Лицо до 10 лет не сможет использовать электрический самокат. Но между 10 и 18 годами сможет ездить только при условии получения велосипедной карты", – добавил представитель польского правительства.

По словам Вебера, законопроект следующей неделе вынесут на повестку дня правительства.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131260
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспортПольша введет правила использования электросамокатов
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Донбасс Зеленский Нацполиция обстрел Операция Объединенных сил потери Россия США
 
 
 
 
 
 вверх