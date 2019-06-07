 Facebook может запустить собственную криптовалюту до конца месяца

Об этом сообщают осведомленные источники Engadget, передает БизнесЦензор со ссылкой на ITC.ua.

Отмечается, что у Facebook имеются большие планы на свою криптовалюту, а для ее продвижения будут применяться различные инструменты. Соцсеть планирует предлагать бонусы для продавцов, принимающих ее цифровые деньги. Кроме того, сотрудники проекта могут даже получить оплату в криптовалюте.

Ранее также сообщалось, что Facebook планирует вознаграждать пользователей некоторыми порциями криптомонет, когда они просматривают рекламу или совершают покупки на ее платформе. Скорее всего, это будет делаться с целью популяризовать криптовалюту и стимулировать пользователей начать более активно работать с ней. Таким образом, новая криптовалюта Facebook довольно быстро наберет большое количество пользователей, учитывая, что у соцсети насчитывается более 2 млрд ежемесячно активных пользователей.

Предположительно, блокчейн Facebook будет "гораздо более централизованным", чем у Bitcoin с примерно 100 узлами в своей платежной сети. Компания намерена привлекать сторонние фирмы, чтобы помочь запустить систему. При этом Facebook будет взимать с них лицензионные сборы ($10 млн с каждого партнера) и вливать их в поддержку криптовалюты традиционными деньгами, чтобы она оставалась стабильной. Потому курс валюты должен быть относительно стабильным.

Facebook отказалась комментировать эту информацию.

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