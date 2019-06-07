 Facebook отказался от предустановки приложений на телефоны Huawei

Как уточнили в Facebook, клиенты, у которых уже есть телефоны Huawei, по-прежнему смогут пользоваться приложениями компании и получать обновления, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Однако новые телефоны Huawei больше не будут иметь предварительно установленных приложений Facebook, WhatsApp и Instagram.

Как отмечает агентство, продавцы смартфонов часто заключают соглашения о предустановке популярных приложений, таких как Facebook. На многих рынках такие приложения, как Twitter и Booking.com, также предварительно устанавливаются на телефоны Huawei.

Подобный шаг Facebook ослабляет перспективы продаж Huawei Technologies Co Ltd, чей бизнес по производству смартфонов стал крупнейшим источником дохода компании в прошлом году благодаря сильному росту в Европе и Азии.

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Как сообщалось, ранее Google заявила, что отключит производителя телефонов Huawei от некоторых обновлений операционной системы Android.

Новые смартфоны, выпущенные компанией, также потеряют доступ к магазину приложений Google и популярным приложениям, таким как YouTube и Maps.

Это произошло после того, как администрация Трампа внесла Huawei в список компаний, с которыми американские фирмы не могут торговать, если у них нет специальной лицензии американских властей.

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