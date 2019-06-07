[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.41 29.58
 Финансы, Корпоративные отношения
  401  0
Все про:банки (3283) ликвидация (195) Фонд гарантирования вкладов (802)

 Фонд гарантирования завершил ликвидацию банков Волкова и Климца

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию ПАО "Прайм-Банк" и ПАО "КБ "Украинский финансовый свит".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, 6 июня уполномоченным лицом Фонда были поданы документы для государственной регистрации прекращения "Прайм-банка" как юридического лица в Едином государственном реестре.

Аналогичное представление в отношении ПАО "КБ "Украинский финансовый свит" было подано 5 июня.

Согласно сообщению, Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица.

Напомним, НБУ признал "Прайм-Банк" неплатежеспособным в октябре 2014 года (за нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию средств) и отправил на ликвидацию в январе 2015 года.

По данным НБУ, среди акционеров "Прайм-банка" была, в частности Волкова Майя Борисовна, по данным СМИ, жена экс-нардепа-регионала Александра Волкова, а также его дочь Александра.

Банк "Украинский финансовый свит" (УФС) также были признан неплатежеспособным в 2014 году.

Банк "УФС" работал на рынке Украины с 2003 года и входил в группу небольших финучреждений. По информации СМИ, владельцем банка является Павел Климец, владелец водочной компанией "Олимп" и в прошлом народный депутат Верховной Рады от "Партии регионов". Сам бизнесмен уверял, что продал банк перед его банкротством.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131244
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансыФонд гарантирования завершил ликвидацию банков Волкова и Климца
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Донбасс Зеленский Нацполиция обстрел Операция Объединенных сил потери Россия США
 
 
 
 
 
 вверх