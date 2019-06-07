 Фонд гарантирования завершил ликвидацию банков Волкова и Климца

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, 6 июня уполномоченным лицом Фонда были поданы документы для государственной регистрации прекращения "Прайм-банка" как юридического лица в Едином государственном реестре.

Аналогичное представление в отношении ПАО "КБ "Украинский финансовый свит" было подано 5 июня.

Согласно сообщению, Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица.

Напомним, НБУ признал "Прайм-Банк" неплатежеспособным в октябре 2014 года (за нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию средств) и отправил на ликвидацию в январе 2015 года.

По данным НБУ, среди акционеров "Прайм-банка" была, в частности Волкова Майя Борисовна, по данным СМИ, жена экс-нардепа-регионала Александра Волкова, а также его дочь Александра.

Банк "Украинский финансовый свит" (УФС) также были признан неплатежеспособным в 2014 году.

Банк "УФС" работал на рынке Украины с 2003 года и входил в группу небольших финучреждений. По информации СМИ, владельцем банка является Павел Климец, владелец водочной компанией "Олимп" и в прошлом народный депутат Верховной Рады от "Партии регионов". Сам бизнесмен уверял, что продал банк перед его банкротством.

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