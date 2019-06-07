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 Кабмин утвердил проект бетонной дороги Одесса-Херсон

Межведомственная комиссия по вопросам инвестиционных проектов утвердила государственный инвестиционный проект "Развитие международной автомобильной дороги М14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск на участке Одесса-Николаев-Херсон".

Об этом сообщил начальник службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Отмечу, что за все годы независимости это первый инвестпроект Одесской области в дорожной отрасли (хотя другие области уже не первый год успешно используют этот источник развития собственной дорожной сети). Также это первый инвестпроект в Украине, который предусматривает создание автомобильной дороги первой категории протяженностью почти 300 км в цементобетоне", - написл Варивода.

Кабмин утвердил проект бетонной дороги Одесса-Херсон 01

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131241
 
 
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