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 Замминистра здравоохранения по закупке лекарств подала в отставку

Заместитель министра здравоохранения по европейской интеграции Ольга Стефанишина подала заявление об увольнении с должности.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает БизнесЦензор.

Стефанишина работала в Минздраве в должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции с января 2018 года и координировала такие направления работы, как выполнение евроинтеграционных обязательств Украины в сфере здравоохранения, государственные закупки лекарств и медизделий, вакцинация и общественное здоровье.

До назначения на должность в Минздраве Ольга Стефанишина с 2011 года работала исполнительным директором благотворительного фонда "Пациенты Украины".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131237
 
 
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