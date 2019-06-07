[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.41 29.58
 Корпоративные отношения
  140  0
Все про:магазин (93) продажа (970) косметика (12)

 Сеть магазинов EVA запустила мобильные торговые точки. ФОТО

Линия магазинов EVA запустила проект выездной торговли "Автолавка". Грузовые автомобили с ассортиментом товаров EVA будут приезжать в небольшие отдаленные поселения один или два раза в неделю.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Внутри "автолавки" обустроен 21 торговый стеллаж, встроенные системы кондиционирования и отопления, видеонаблюдения и охраны, расположено рабочее место кассира.

Все покупатели могут воспользоваться терминалом для безналичного расчета и программой лояльности. "Магазины на колесах" EVA обслуживают около 15 небольших населенных пунктов Днепропетровской области в месяц. Сейчас проект работает в тестовом режиме.

Сеть магазинов EVA запустила мобильные торговые точки 01
Сеть магазинов EVA запустила мобильные торговые точки 02

Линия магазинов EVA – национальная сеть магазинов красоты и здоровья, предлагающий широкий ассортимент товаров декоративной косметики, товары по уходу за лицом и телом, бижутерию, аксессуары, бытовые товары, а также товары по уходу за детьми.

Насчитывает более 800 магазинов по всей территории Украины, где представлены более чем 30 тыс. ассортиментных позиций, Также сеть основала 37 собственных торговых марок. Сейчас штат сотрудников сети насчитывает более 10 тыс. человек.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131232
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияСеть магазинов EVA запустила мобильные торговые точки. ФОТО
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Донбасс Зеленский Нацполиция обстрел Операция Объединенных сил потери Россия США
 
 
 
 
 
 вверх