 Сеть магазинов EVA запустила мобильные торговые точки. ФОТО

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Внутри "автолавки" обустроен 21 торговый стеллаж, встроенные системы кондиционирования и отопления, видеонаблюдения и охраны, расположено рабочее место кассира.

Все покупатели могут воспользоваться терминалом для безналичного расчета и программой лояльности. "Магазины на колесах" EVA обслуживают около 15 небольших населенных пунктов Днепропетровской области в месяц. Сейчас проект работает в тестовом режиме.





Линия магазинов EVA – национальная сеть магазинов красоты и здоровья, предлагающий широкий ассортимент товаров декоративной косметики, товары по уходу за лицом и телом, бижутерию, аксессуары, бытовые товары, а также товары по уходу за детьми.

Насчитывает более 800 магазинов по всей территории Украины, где представлены более чем 30 тыс. ассортиментных позиций, Также сеть основала 37 собственных торговых марок. Сейчас штат сотрудников сети насчитывает более 10 тыс. человек.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram