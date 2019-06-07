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 Энергетика, Корпоративные отношения
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 Австрийская OMV купит у "Газпрома" доли в месторождениях за 900 миллионов евро

Австрийская OMV купит у российского "Газпрома" 24,98% в 4 и 5 блоках ачимовских залежей Уренгойского месторождения за 905 млн евро.

Как сообщила OMV, стороны подписали соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Компании планируют подписать окончательное соглашение до конца 2019 года.

Ожидается, что OMV инвестирует в проект 950 млн евро до конца 2044 года. Месторождения будут введены в эксплуатацию в конце 2020 года.

Как сообщалось, в 2018 году российский "Газпром" и австрийская OMV подписали дополнение к контракту на увеличение объема поставок газа в Австрию до 2040 года.

Напомним, OMV также является одним из европейских партнеров "Газпрома" по проекту строительства газопровода "Северный поток-2".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131231
 
 
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