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 Украина впервые вошла в мировой рейтинг стран по количеству буровых для добычи нефти и газа

Украина впервые включена во всемирно известный индекс работающих буровых станков Baker Hughes GE Rig Count, где страна занимает лидирующую позицию в Европе.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации газодобывающих компаний Украины, передает БизнесЦензор.

Так, согласно данным индекса по состоянию на май, всего Европе работало 186 буровых станка (в том числе 44 – морские платформы), из них почти половина – 84 – бурили в Украине. Для сравнения, второе место в Европе по этому показателю занимает Турция (20 работающих станков), а третье – Великобритания (16).

В ассоциации напомнили, что в прошлом году Украина добыла 21 млрд куб. м газа, 90% объемов бурения пришлось на восточный нефтегазоносный регион, где подавляющее большинство запасов газа сосредоточено на глубине более 3 км, достигая 6 км и более.

Напомним, индекс Rig Count проводится ведущей американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes с 1944 года. В мире он считается значимым показателем активности нефтегазодобывающей промышленности и главным барометром потребления и спроса углеводородов. Статистические данные индекса публикуются в ведущих экономических изданиях и включены во многие отраслевые отчеты.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131230
 
 
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