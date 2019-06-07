 ЕБРР предоставит кредит на 116 миллионов евро для строительства нового завода в Волынской области

Об этом сообщается в пресс-релизе банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, ЕБРР будет формальным кредитором на всю сумму 116 млн евро, однако 50 млн евро из этой суммы будет синдицировано с коммерческими банками Raiffeisen Bank International AG и Raiffeisenlandesbank Oberösterreich по структуре кредита "A/B".

"Средства будут инвестированы в новые производственные мощности, отвечающие стандартам и нормам ЕС. Компания планирует расширить свое производство в Украине за счет строительства нового завода в Нововолынске. Специализированное энергоэффективное оборудование, включая котел на биомассе мощностью 45 МВт, новый трансформатор и новый электрофильтр, обеспечат альтернативное решение для электроснабжения и позволит сократить потери энергии и выбросы пыли", – говорится в пресс-релизе.

Ожидается, что новое производство продукции с высокой добавленной стоимостью будет способствовать замещению импорта ориентированно-стружечных плит (OSB) и увеличению экспорта из Украины на общий рынок ЕС и в другие страны.

ООО "Кроноспан УА", дочерняя компания Kronospan Holdings PLC (Кипр) – одно из крупнейших в стране производителей ламинированных и шлифованных ДСП и постформинга, а также поставляет на рынок плиты МДФ, шлифованные и лакированные ХДФ, глянцевые плиты HDD, плиты из ориентированной длинноразмерной стружки (OSB), ламинированные полы, стенные декоры, подоконники, аксессуары и другие виды продукции группы Kronospan.

В январе-сентябре 2018 года выручка компании составила 2,15 млрд грн, чистая прибыль – 314,5 млн грн.

Kronospan создан в Австрии в 1897 году. В настоящее время является ведущим европейским производителем листовых материалов на основе древесины, работает в 21 стране. Общий объем продаж превышает 2,7 млрд евро в год.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 13,1 млрд евро в рамках 418 проектов.

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