 Нацкомиссия указала на риски в решении Кабмина для запуска нового рынка электроэнергии. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ, передает БизнесЦензор.

Регулятор отмечает, что готов принять все возможные меры для защиты интересов потребителей и доработать проект постановления Кабинета министров (КМУ) "О возложении специальных обязанностей для обеспечения общественного интереса с доступности электроэнергии для бытовых потребителей".

Среди рисков принятого Кабмином документа НКРЭКУ указывает возникновение дополнительной нагрузки на промышленность и бюджет в сумме около 37 млрд грн в год, а также невозможность реализовать положения документа раньше 1 октября.

При этом, по мнению Нацкомиссии, принятые правительством решения угрожают банкротством и ликвидацией поставщиков электроэнергии населению и финансовой стабильности операторов системы передачи и распределения электроэнергии при отсутствии полномочий НКРЭКУ определить порядок компенсации за такие поставки.

Кроме того, регулятор указывает, что за счет АЭС и ГЭС невозможно обеспечить доступной электроэнергией населения Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Операторы систем распределения, поставщики электроэнергии для населения технически не готовы к реализации механизма в редакции Кабмина", – подчеркивают в НКРЭКУ.

При этом в Нацкомиссии указывают ряд решений, которые позволили бы реализовать положения решения правительства.

В частности, предусмотрев в нем продажу не менее 80% электроэнергии АЭС и 50% ГЭС по прямым договорам по фиксированной цене. При этом приоритет покупки должны получить поставщики универсальных услуг (не более чем объем населения), оператор системы распределения (ОСР) и Оператор системы передачи (ОСП). Остаточный объем продается всем желающим.

Кроме того, вместо тарифа НЭК "Укрэнерго" необходимо обеспечить источник компенсации разницы в ценах за счет дополнительного дохода НАЭК "Энергоатом".

"Порядок компенсации" описать в постановлении о возложении специальных обязанностей, поскольку в НКРЭКУ отсутствуют полномочия для его разработки. Согласно закону "О рынке электрической энергии" эти полномочия относятся к Кабмину", – указывают в Нацкомиссии.

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Как сообщалось, Кабинет министров возложил публичные спецобязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи "Укрэнерго". Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 5 июня, с условием доработки документа в течение одного дня.

Премьер-министр Владимир Гройсман при принятии документа заявил, что таким образом правительство предотвратит рост цены для населения в новом рынке.

Согласно проекту постановления, "Энергоатом" будет продавать на электронных аукционах для целей выполнения PSO не более 60% своей электроэнергии, "Укргидроэнерго" – не более 20%. Эта электроэнергия будет реализовываться поставщикам универсальной услуги (ПУУ) для дальнейшей перепродажи населению по цене, не выше установленного Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) уровня.

При этом, согласно решению правительства, ПУУ будут покупать на аукционах не более 80% э/э, необходимой для обеспечения бытовых потребителей. Остальное - компенсируется за счет тарифной выручки "Укрэнерго". Объемы PSO будет определять НКРЭКУ.

Напомним, глава НКРЭКУ Оксана Кривенко направила 3 июня письмо в Кабинет министров, в котором заявила, что применение утвержденного правительством порядка компенсации разницы между ценой э/э для населения и ее рыночной ценой в новой модели энергорынка приведет к росту цен для небытовых потребителей на 40-50%, во избежание коллапса рынка порядок должен быть изменен.

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