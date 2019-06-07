 Ликвидируемый банк окружения Януковича отсудил у Нацбанка 130 миллионов

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

НБУ не соглашается с решением суда и намерен подать кассационную жалобу.

Как сообщалось, Хозсуд Киева 4 марта 2019 года удовлетворил иск "Промышленной инновационной компании" и постановил взыскать с НБУ в пользу истца 128,9 млн грн в качестве возмещения в связи решением об отнесении "Радикал Банка" к категории неплатежеспособных.

Напомним, в 2016 году ГПУ закрыла дело о выводе из "Радикал Банка" активов на 770 миллионов. По данным следствия, всего за день до введения временной администрации банк переуступил свои активы на 770 млн гривен, потеряв на сделке не менее 420 млн.

НБУ отнес "Радикал Банк" к категории неплатежеспособных и в банк ввели временную администрацию 9 июля 2015 года.

Напомним, согласно документам, найденным в "Межигорье" после побега Виктора Януковича в феврале 2014, "Радикал Банк" был связан с экс-президентом.

В частности, в 2010 году "Радикал" вместе с другим "семейным" банком – "УкрБизнес Банком" – был задействован в сомнительных контрактах на сумму более 1,6 млрд грн. Осенью 2013 года "Радикал" начал обслуживать сотрудников "Танталита", компания также разместила здесь ценные бумаги. Кроме того, ряд акционеров и должностных лиц банка оказались связанными с группой межигорских фирм.

По данным НБУ, ключевым владельцем банка был гражданин Украины, вице-президент концерна "Укрросметалл" Александр Шпак, которому принадлежали 71% банка через "Промышленную инновационную компанию".

Весной 2015 года формальными собственниками банка стали его менеджеры – глава правления Анри Веремейченко и сын главы набсовета Максим Шпак. По данным НБУ на 11 июня 2015 года, Шпак опосредованно владел 71% акций банка, Веремийченко – 20,0042%.

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