 Германия дополнительно выделила 5 миллионов евро на гуманитарную помощь Донбассу

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение посольства ФРГ в Украине 7 июня, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, на период с 2019 до 2021 года Федеральное правительство выделило дополнительно 4,93 млн евро, благодаря чему общая сумма помощи СРС в Украине составила более 11 млн евро.

"Новая фаза проекта, которая имплементируется с мая 2019 года, реализуется в территориальных общинах, находящихся на подконтрольных правительству Украины территориях Луганской и Донецкой областей (вблизи линии разграничения). Она служит укреплению гарантированного обеспечения питанием и предметами гигиены лиц, наиболее пострадавших в результате конфликта, в частности, многих пожилых людей", - говорится в сообщении.

Дипломаты пояснили, что другие составляющие проекта предусматривают обеспечение строительными, теплоизоляционными, а также топливными материалами лиц, проживающих в наиболее неприспособленных для эксплуатации в зимний период домах.

Кроме того, дети, подростки, пожилые люди и люди с инвалидностью получают консультации и сопровождение социально-психологического характера.

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