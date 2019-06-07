 "Нафтогаз" исключил переговоры с "Газпромом" без участия ЕС

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей", – заявил Коболев.

Ранее глава российского "Газпрома" Алексей Миллер высказался за прямые переговоры с Киевом по газовым вопросам, тогда как последние годы стороны встречаются преимущественно в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии.

Глава "Нафтогаза" напомнил, что Стокгольмский арбитраж еще в 2018 году обязал "Газпром" поставлять газ в Украину, пересмотрев контрактные цены на топливо, однако российская компания отказывается это делать.

"Стокгольмский арбитраж пересмотрел контракт, признав ряд его условий дискриминационными. Арбитраж обязал россиян продавать Украине газ в первом квартале по $300, а во втором – по$221. Но делать это они почему-то отказываются. Вместо этого мы покупаем газ в Европе существенно дешевле: в первом квартале – по $259, во втором квартале – по $ 212, июльская цена – $178 (за тысячу кубометров, – ред.), – отметил Коболев.

В связи с этим глава "Нафтогаза" высказал убеждение, что "Газпром" потребует дополнительных условий для снижение цен на газ, о возможности которого заявляют представители российской компании на встречах с близкими Кремлю политиками.

"При каких условиях "Газпром", который не хочет поставлять Украине газ даже по очень выгодной для него цене, пойдет на радикальное снижение? Прощение долга "Газпрома" "Нафтогазу", отказ от любых арбитражей, не применения европейских правил в газовой сфере? Такой сценарий на самом деле означал бы для России дополнительные миллиардные прибыли, а для Украины – потери и возвращение в полную зависимость от Кремля", – добавил Коболев.

В свою очередь в пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что в заявлениях главы "Газпрома" Алексея Миллера о возможной "скидке" на газ в 25% не содержится никаких конкретных данных и не ясно, какую именно цену российская компания предлагает снизить и на каких условиях.

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