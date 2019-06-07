 Программой "теплых кредитов" воспользовались 600 тысяч семей, – Зубко

Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Такие программы – важная составляющая борьбы за оптимизацию энергозатрат, но системный подход к решению этого вопроса они не обеспечивают. В результате государство не может оценить, какая экономия, полученная на выходе. Запуск работы Фонда энергоэффективности обеспечит совсем другой уровень осуществления енергомодернизации жилья. Фонд является ключевым инструментом для успешной реализации реформы энергоэффективности в стране", – отметил Зубко.

По словам вице-премьера, Фонд будет предоставлять не только средства, но и технические решения для тепломодернизации. Программа "теплые кредиты" наряду с более мелкими проектами будет поддерживать частный сектор, а клиентами Фонда энергоэффективности, который охватит масштабные проекты тепловой модернизации, станут многоэтажные дома – ОСМД. Для 15 из них уже стартовали пилотные проекты, которые позволят протестировать процедуры для всех участников процесса – Фонда, банков и ОСМД. Их общее финансирование составляет около 40 млн грн.

Зубко подчеркнул, что в перспективе Фонд сможет обрабатывать от 3 тыс. заявок в год и даже больше.

Также вице-премьер-министр рассказал, что модель работы Фонда, все его процедуры, операционная деятельность, программы и продукты разработаны с участием представителей Европейского союза и правительства Германии. Управлять им будет IFC (Международная финансовая корпорация).

Фонд будет не только финансировать, предоставлять технические решения и поддерживать их внедрение, но и будет мониторить дальнейшее потребление энергии в домах.

"Нам важно проанализировать, насколько качественно был проведен энергоаудит здания, который был предложен проект, сколько было потрачено денег на его реализацию и как быстро они окупились благодаря полученной экономии энергоресурсов. В Европе практика выдачи энергетического сертификата на дом существует уже около 40 лет. И ни одна сделка купли-продажи жилья в европейских странах не проводится без такого документа. В Украине начали это делать только в прошлом году. Первые изданные 150 энергетических сертификатов зданий показали, что отечественный жилой сектор находится на самой низкой ступеньке развития энергоэффективности", – подчеркнул Зубко.

В прошлом году в Фонд из госбюджета поступило 1,5 млрд грн. Еще 100 млн евро на счет Мультидонорского трастового фонда поступило от ЕС и Германии. Это средства для грантового софинансирования вместе с Фондом. Размер основной части гранта для пакета А "Легкий" – 40% от стоимости энергоэффективных мероприятий, для пакета "Комплексный" – 50%. Все 300 первых проектов получат дополнительный грант в сумме 20%. Также рассматривается возможность выделения еще 20% от стоимости всего проекта для ОСМД, у которых больше половины – получатели субсидий.

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