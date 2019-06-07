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 Нацполиция закупила у отечественного производителя автомобили Skoda на 180 миллионов

Национальная полиция Украины 28 мая по результатам тендера заказала ООО "Еврокар" легковых автомобилей на 181,9 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году поставят 450 автомобилей спецназначения стандарта Евро-5 2019 года выпуска со светодиодной панелью-балкой "Стрела Ultra Slim 118-84Led" и радиостанцией "Motorola DM 1400".

В том числе закуплено 100 белых седанов Skoda Octavia A7 1,6 MPI/81kw 5MG по 439 тыс. грн за штуку, 100 белых седанов Skoda Octavia A7 1,6 MPI/81kw 5MG по 400 тыс. грн, 250 белых седанов Skoda Rapid Active 1,6 MPI/81kw 5MG по 392 тыс. грн.

Как отмечает издание, на сайте "Еврокар" такие авто стоят дороже: Octavia продается по 472 тыс. грн, а Rapid – 405 тыс. грн.

Кроме того, в мае Управление автомобильного транспорта Донецкой ОГА купило у другой фирмы такую ​​же Skoda Octavia А7 Active 1,6 MPI/81kW 5MG за 565 тыс. грн.

Гарантийный срок на автомобили и дополнительное оборудование составляет 2 года.

Сделкой предусмотрен аванс в размере 80%.

Сама сумма сделок на 3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 188,17 млн грн.

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ООО "Форвард Автоцентр" не допустили к аукционам за отсутствие копии договора с производителем о предоставлении полномочий участнику поставлять Skoda Rapid и Skoda Octavia.

Конкурентами победителя тендера были ООО "Спец-Ком-Сервис" Михаила Городовых и Сергея Калюша, а также ООО "Нико Прайм Мегаполис" или ООО "Нико Авант". Последние две компании принадлежат ООО "КУА "Ковин Капитал" Владимира Гнатышина и ООО "Нико Авто Холдинг (Украина)" Ивана Николайчука и офшора "Нико Холдинг энд Инвестмент Лимитед" (Кипр).

Гнатышин ранее был бизнес-партнером нынешнего министра юстиции Павла Петренко, одного из ближайших соратников лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка.

Киевская фирма "Еврокар" принадлежит Олегу Боярину, который также владеет закарпатским заводом крупноузловой сборки ЗАО "Еврокар", а также ООО "Еврокар Сервис", ООО "Автоцентр Киев", ЗАО "Атолл Холдинг" и другими автомобильными фирмами.

Всего с 2009 года победитель получил подрядов преимущественно у полиции на 479,8 млн грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131204
 
 
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