 Ernest Airlines в два раза сократит частоту полетов в Харьков

Об этом свидетельствует информация в системе бронирования авиаперевозчика, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Сейчас рейсы на этих направлениях выполняются по два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.

После сокращения частоты полеты из Харькова в Милан будут совершаться только по воскресеньям. Последний рейс в четверг состоится 13 июня.

Рейсы Харьков-Рим в новом расписании запланированы к выполнению только по четвергам. Последний рейс в воскресенье состоится 16 июня.

Относительно причин таких изменений в расписании в аэропорту "Харьков" сообщили, что еще не получили официального подтверждения от авиаперевозчика о сокращении частоты полетов.

Согласно европейскому законодательству, если пассажира предупредили об отмене рейса менее чем за 14 дней до вылета, он может рассчитывать на получение денежной компенсации в сумме от 250 до 600 евро в дополнение к бесплатному перебронированию билета или полному возврату денег без применения штрафных санкций за невыполненные перелеты.

Ernest Airlines начал полеты в Харьков 12 марта. Рейсы выполняются в римский аэропорт Фьюмичино и миланский аэропорт Мальпенса.

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