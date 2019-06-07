 Пунктуальность украинских авиакомпаний в мае снизилась до 84%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

Согласно данным ведомства, в мае украинские авиакомпании осуществили 4,888 тыс. рейсов.

Министерство указывает, что пунктуальность иностранных авиакомпаний в мае 2019 года снизилась до 82,8% (с 85,4% в апреле этого года). Общее количество выполненных рейсов составило 3,198 тыс.

Из украинских авиакомпаний, совершивших в мае более 50 рейсов. Наиболее пунктуальной остается "Мотор Сич" с показателем пунктуальности в 96,9% при общем числе рейсов в 261.

За ней следует Windrose с показателем в 94,5% при общем числе рейсов в 476.

Пунктуальность крупнейшей на рынке авиакомпании "Международные авиалинии Украины" составила 89,2% при общем числе рейсов в 3,126 тыс. – стабильное третье место в рейтинге.

Замыкают майский топ-5 по пунктуальности с показателями в 74,8% и 66,9% авиакомпании "Буковина" и Sky UP, выполнившие 151 и 375 рейсов соответственно.

В мае рейтинг пунктуальности среди иностранных авиакомпаний с показателем 100% возглавили Qatar Airlines, Czech Airlines, Alitalia, Vueling, Aegean Airlines, Iraqi Airlines и Bulgaria Air, выполнившие от трех до 62 рейсов за месяц.

Среди "бюджетников" в мае наилучшие показатели по пунктуальности у Pegasus Airlines – 92,2% при 116 рейсах. На втором месте – ирландская Ryanair с пунктуальностью в 86,8% при 272 рейсах. У венгерской Wizzair этот показатель составил 84% при 582 рейсах – третье место среди лоукостеров.

Как сообщалось, украинские авиакомпании в апреле 2019 года совершили в рамках не более чем 15-минутного отклонения от расписания 86,9% всех рейсов из украинских аэропортов, что соответствует улучшению показателя на 0,7 процентного пункта по сравнению с предыдущим измерением пунктуальности авиакомпаний за март (86,2%).

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