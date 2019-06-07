 Госстат закупил планшеты и оборудование для переписи населения на 85 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договоров, ООО "Грин Лайт Корпоративные решения" за 57,9 млн грн разработает программно-аппаратный комплекс Автоматизированной системы составления квартальных списков и переписного районирования Всеукраинской переписи населения, которая пройдет в 2020 году.

Имущественные права на прикладной софт, базы данных и материалы будут принадлежать заказчику.

Аппаратное обеспечение стоит 48,96 млн грн с НДС, а софт – 8,95 млн грн без НДС.

В частности купили 3095 планшетов Lenovo TB-X705F TAB с памятью 32 ГБ, антивирусом ESET Endpoint Security, чехлом, пленкой, стилусом и сумкой по 10 453 грн за штуку (с НДС).

В интернет-магазинах розничные цены таких планшетов без антивируса и перечисленных аксессуаров достигают 7 888-8 840 грн без НДС в зависимости от отсутствия или наличия модуля 3G/4G (LTE), по которому требования не было. Таким образом, договорная цена в целом соответствует рынку.

ООО "ЛанТек" обновит цифровой картографический материал для переписи за 27,49 млн грн.

В частности разработают шаблон электронной цифровой карты в формате ArcGIS не ниже 10.6, обновят ее, подготовят базу данных справочника адресов, разработают документацию, обучат персонал заказчика работе в ГИС и внесут поправки в карту по заявкам заказчика.

Сумма сделок на 5% ниже ожидаемой стоимости закупки в 89,67 млн грн.

На тендере по софту победители соревновались только между собой, а на тендере по картам конкурентами "ЛанТек" были ООО "Девиком" и ООО "АМ Интегратор Групп".

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В декабре 2018 года Госстат за 44,81 млн грн уже заказал фирме "Грин Лайт Корпоративные решения" софт и оборудование, в частности планшеты переписчиков, для пробной переписи населения, которая пройдет в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области в декабре 2019 года. Тогда единственным соперником победителя был "ЛанТек".

Столичная "Грин Лайт Корпоративные решения" принадлежит Вадиму Красовского и Анне Мишиной из Киева и Татьяне Выговской из Львова. Директором является киевлянин Александр Волков, который основал киевскую ОО "Центр развития предпринимательства и инвестиций" вместе с Иваном Дубачем, Валерием Кудрей, Игорем Стариковым и Владимиром Мельником.

Анна Мишина также владеет ООО "Имп-Ол" из-под Киева, которым руководит Ярослав Щеголь.

"Грин Лайт Корпоративные решения" указала шесть квалифицированных работников, среди которых Игорь Жиляков участвовал в проектировании АС "Перепись-2004" в Молдове.

С 2017 года победитель получил подрядов на 136,4 млн грн, из которых этот – самый большой.

Одесский "ЛанТек" принадлежит директору Олегу Литвину из Одессы, который также владеет фирмой с похожим названием – ООО "Лан Тек" во главе с Сергеем Финашкиним.

С 2011 года "ЛанТек" получил подрядов по оборудованию и софту на 337,4 млн грн.

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