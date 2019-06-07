 Экспорт металлолома рухнул с начала года в 7 раз

Об этом говорится в таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В денежном выражении экспорт металлолома упал в 8,4 раза - до $9,983 млн ($83,484 млн в январе-мае 2018 года).

В мае 2019 года экспортировано 8,086 тыс. тонн металлолома, в апреле - 8,791 тыс. тонн, в марте - 8,246 тыс. тонн, в феврале - 8,252 тыс. тонн, в январе - 3,140 тыс. тонн.

В то же время в январе-мае текущего года страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 38,4% по сравнению с январем-маем 2018 года - до 28,710 тыс. тонн. В денежном выражении импорт снизился на 10,9% - до $14,792 млн.

Ввоз металлолома в отчетном периоде осуществлялся из России (49,09% поставок в денежном выражении), Турции (43,71%) и Кореи (3,13%). Экспорт - в основном в Турцию (88,76%), Нидерланды (6,26%) и Германию (3,42%).

Метпредприятия Украины в январе-мае 2019 года не импортировали из РФ и не экспортировали продукты прямого восстановления железа из руды по коду 7203 - горячебрикетированного железа (ГБЖ), являющегося заменителем чугуна и металлолома.

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила экспорт лома черных металлов на 33% по сравнению с 2017 годом - до 327,547 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт металлолома снизился на 13,3% - до $105,646 млн. При этом в 2018 году страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 67,1% по сравнению с 2017 годом - до 42,623 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель возрос на 42,5% - до $36,588 млн.

Ввоз металлолома в 2018 году осуществлялся в основном из Турции (69,28% поставок в денежном выражении), Южной Кореи (8,36%) и РФ (12,97%); экспорт - в Молдову (62,78%), Турцию (35,03%) и Нидерланды (1,3%).

Кроме того, метпредприятия Украины в 2018 году импортировали из РФ 1,539 тыс. тонн продукта прямого восстановления железа из руды по коду 7203 - горячебрикетированного железа (ГБЖ), являющегося заменителем чугуна и металлолома, на $509 тыс., в то время как в 2017 году - 2,376 тыс. тонн на $649 тыс. При этом Украина не реэкспортировала ГБЖ.

Украина в 2017 году увеличила экспорт металлолома на 78,5% по сравнению с 2016 годом - до 486,501 тыс. тонн, в денежном выражении - в 2,5 раза, до $121,298 млн, импорт в натуральном выражении - на 15,5%, до 25,308 тыс. тонн, в денежном выражении - в 2,7 раза, до $25,611 млн.

Ввоз металлолома осуществлялся в основном из Турции (88,03% поставок в денежном выражении), Молдовы (3,16%), Словакии (1,8%), экспорт - в Молдову (53,56%), Турцию (42,73%), Болгарию (1,79%).

Метпредприятия Украины в 2017 году сократили импорт ГБЖ на 94,7% по сравнению с 2016 годом - до 2,376 тыс. тонн, в денежном выражении ввоз снизился на 91,6% - до $649 тыс. Все поставки осуществлялись из РФ.

Украина не осуществляет экспорт и реэкспорт ГБЖ.

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