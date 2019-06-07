 Российский газ со скидкой для Медведчука обойдется дороже европейского, – "Нафтогаз"

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в сети Facebook.

"По "скидке", которую они предлагают. Сначала они завышают цену на 100% от справедливой рыночной цены, а потом дают "скидку" в 24%. Это на кого рассчитано? "Нафтогаз" сейчас покупает дешевле в Европе, чем Газпром предлагает "со скидкой", – заявил Витренко.

Коммерческий директор "Нафтогаза" также напомнил, что "Газпром" с апреля 2018 года не выполняет свои контрактные обязательства по поставке газа в Украину в рамках решения Стокгольмского арбитража.

"И поэтому через новый арбитраж в Стокгольме мы заставим "Газпром" заплатить за это сотни миллионов долларов", – подчеркнул топ-менеджер.

Коммерческий директор "Нафтогаза" добавил, что аналогичное предложение представители российского "Газпрома" уже озвучивали на переговорах с украинской компанией.

"Для электората Бойко и Медведчука могу прямо сказать – нам это тоже предлагали, мы отказались, потому что это невыгодно Украине. Мне лично, как главе делегации "Нафтогаза" на двусторонних переговорах с "Газпромом", это предлагал "Газпром". Так что ничего уникального в предложениях Бойко и Медведчуку нет, никакой "дешевый газ" из России они не привезут", – подчеркнул Витренко.

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Он также прокомментировал заявление Миллера, который назвал "самым важным" для российской компании вопрос получения прямого контракта на поставки газа в Украину.

"Объясняется это очень просто. Россия годами, пока мы это не изменили, получала от Украины за газ в среднем на $5 млрд больше, чем платила нам за транзит... Мы это изменили – через Стокгольмский арбитраж, из-за поставок из Европы и тому подобное. Теперь Россия платит за транзит почти на $1 млрд больше, чем "Нафтогаз" тратит на весь импортированный газ", – отметил Витренко.

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