 "Энергорынок" напоминает о сохранении гарантии полной оплаты "зеленой" э/э в новом рынке

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение "Энергорынка", передает БизнесЦензор.

Как сообщается, для этого необходимо внести изменения в алгоритм распределения средств, утвержденный постановлением НКРЭКУ №1611 от 27 декабря 2017 года.

Гарантия полной оплаты "зеленой" э/э содержится в законе "Об альтернативных источниках энергии" и была регламентирована соответствующим постановлением НКРЭКУ, которое прекращает действовать с 1 июля в связи с запуском новой модели рынка э/э, напоминают в "Энергорынке".

Как сообщалось, 4 июня НКРЭКУ одобрила проект постановления, которым на "Энергорынок" временно возлагаются функции Гарантированного покупателя, обязанного выкупать "зеленую" э/э по гарантированному государством тарифу и обеспечивать расчеты за нее в новом рынке.

Кабмин постановлением от 17 апреля создал на базе "Энергорынка" госпредприятие "Гарантированный покупатель". Также утвержден устав этого предприятия.

Помимо этого, НКРЭКУ постановлением №641 от 26 апреля утвердила порядок покупки э/э по "зеленому" тарифу и типовой договор с производителями (РРА). Однако процесс оформления договорных отношений пока не начался, чем обеспокоены участники рынка "зеленой" энергетики.

Предполагается, что разница между "зеленым" тарифом, по которому будет приобретаться э/э, и рыночной ценой э/э, будет компенсироваться за счет тарифа на передачу НЭК "Укрэнерго".

На 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового модели рынка э/э. Единый покупатель и продавец э/э – ГП "Энергорынок" – ликвидируется. Вводятся двусторонние договоры между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разница между прогнозным и фактическим потреблением).

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