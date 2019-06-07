 "Укрзализныця" запустит новый контейнерный поезд из Киева в Лейпциг, – Кравцов

Об этом глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил по итогам переговоров, проведенных в ходе выставки "Transport Logistic 2019" в Мюнхене, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Наблюдаем большой интерес к себе со стороны европейских перевозчиков и интермодальных операторов по созданию регулярных контейнерных поездов в Европу. Сейчас ведем переговоры с компанией IPC Business UG, которая выразила готовность в течение ближайших месяцев организовать совместно с нами регулярный контейнерный поезд Киев-Лейпциг", – сообщил Кравуов.

По словам главы "Укрзализныци", также наблюдается большой интерес со стороны китайских грузовладельцев и перевозчиков.

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Кравцов уточнил, что в ходе выставки был рассмотрен ряд проектов по увеличению перевозок из Китая как в Украине, так и транзитом по Украине в страны ЕС. В частности, китайская ассоциация CCTA и Chengdu International Railway Service Co., Ltd подтвердили готовность организовать поезд из Китая в Польшу с возвращением по маршруту ТМТМ уже в июле этого года.

Кроме того, делегация "Укрзализныци" провела встречи с представителями компаний DB Cargo (Германия), Rail Cargo (Австрия), COSCO Shipping (Китай), LTE (Австрия), CAG Logistic (Турция), Литовских и Азербайджанских железных дорог.

"Во время встреч обсуждались совместные проекты по созданию комплексных продуктов по организации контейнерных поездов из Украины в основных терминалов Европы, создание регулярных фидерных линий Черным морем для стыковки уже имеющихся регулярных контейнерных поездов в порты Украины с аналогичными сервисами в Грузии и Азербайджане с последующим выходом на страны средней Азии и Китай", – рассказал Кравцов.

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