 Зубко заявил о возможности снизить потребление энергии в Украине в 4 раза

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По словам Зубко, эффект от правильно проведенной тепломодернизации многоквартирного дома жители почувствуют уже в следующем отопительном сезоне. Речь идет об уменьшении коммунальных платежей в 1,5-2 раза. Но значительная часть населения массово включится в этот процесс через 5-7 лет, когда преимущества реформы энергоэффективности станут очевидными.

"Недавно я встречался с представителями ОСМД, и 30% из них уже провели термомодернизацию разного уровня. Они уже экономят минимум 40% энергии. А в некоторых случаях платежки подешевели в 2-2,5 раза. И это только благодаря "теплым кредитам" и муниципальным программам. По данным Европейско-украинского энергетического агентства, за помощью тепломодернизации и капитального ремонта зданий ежегодное потребление энергии можно уменьшить на 10-25%. В целом же по Украине потенциал снижения энергопотребления составляет 75%", - отметил Зубко.

Он убежден, что эффективное использование ресурсов в жилищном секторе может стать для экономики Украины одним из главных факторов восстановления после затяжного кризиса.

"При условии использования тех же объемов природных ресурсов мы будем иметь возможность производить в 1,5 раза больше электроэнергии, снизив на 40% ее потребление в секторе ЖКХ. Такой подход будет способствовать не только росту конкурентоспособности украинской экономики, но и кардинально повлияет на улучшение жизни обычных граждан", - подчеркнул Зубко.

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