[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.53 29.73
 Транспорт
  424  0
Все про:безопасность (45) дороги (818) строительство (1109) Минрегионразвития (357)

 Шумовые полосы на дорогах начнут проектировать с 1 сентября, – Минрегион

С 1 сентября вступают в силу изменения в государственные строительные нормы по проектированию дорог общего пользования. В частности, в ГСН содержится рекомендательная норма по использованию шумовых полос на крупнейших украинских трассах-дорогах высшей категории (I-II категории).

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензорсо ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По словам чиновника, такие полосы могут устраиваться на обочинах и участках дороги с повышенной опасностью. Во время наезда автомобиля на них водитель и другие пассажиры испытывают сильное шумовое и вибрационное действие, что заставляет интуитивно сбрасывать скорость и повышать внимание на дороге.

"Усталость водителя или недосыпание может иметь катастрофические последствия. Например, в Великобритании даже провели исследование на эту тему. Результаты шокирующие – каждый десятый из опрошенных водителей признался, что засыпал за рулем, каждый четвертый – хотел заснуть, потому что чувствовал себя усталым и вялым. В Украине, я думаю, ситуация не лучше", – отметил Парцхаладзе.

"Обустройство шумовых полос может действительно существенно повысить безопасность на дорогах и уменьшить количество возможных ДТП. Поэтому мы прописали целесообразность их устройства на крупнейших трассах. Норма начнет действовать в сентябре", – добавил заместитель министра.

Он уточнил, что использование шумовых полос на дорогах является рекомендательной нормой, которая касается нового строительства, реконструкции и капремонта дорог. По подсчетам экспертов, ее устройство может способствовать уменьшению количества ДТП в 4-6 раз.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131183
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспортШумовые полосы на дорогах начнут проектировать с 1 сентября, – Минрегион
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Газ Донбасс Зеленский КС Операция Объединенных сил потери СБУ суд
 
 
 
 
 
 вверх