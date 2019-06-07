 Падение резервов Нацбанка ускорилось до $1,1 миллиарда за месяц из-за выплат по госдолгу

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, на сокращение резервов в течение месяца повлияли выплаты, связанные с обслуживанием и погашением государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на сумму $1,8 млрд (в эквиваленте).

В частности, $1,28 млрд составили платежи по обслуживанию и погашению еврооблигаций и облигаций внутреннего государственного займа. Еще $446,5 млн (в эквиваленте) было выплачено по обязательствам правительства и Национального банка перед Международным валютным фондом. Остальные средства пошли ​​на обслуживание долга перед другими международными финансовыми организациями.

"Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте на $426,7 млн и финансированием от Всемирного банка на $10 млн" , – отмечается в сообщении.

Кроме того, благодаря преимущественно благоприятной ситуации на валютном рынке чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке в мае обеспечила пополнение резервов на $160,6 млн.

"В мае предложение валюты была выше спрос прежде всего благодаря стабильным поступлением валютной выручки экспортеров, а также дальнейшему росту инвестиций нерезидентов в гривневые государственные ценные бумаги", – указывают в НБУ.

В результате, Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке $203,6 млн (из них $171,5 млн – в форме интервенций по выбору лучшей цены). В то же время для сглаживания курсовых колебаний в течение месяца Национальный банк продал всего$43 млн в формате интервенции по единому курсу.

Кроме того, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам) оказала позитивный эффект на размер резервов на $80,7 млн (в эквиваленте).

"По состоянию на 1 июня объем международных резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – подчеркивают в НБУ.

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Как сообщалось, по предварительным данным НБУ, международные резервы Украины в апреле 2019 года сократились на 0,5% и составили на 1 мая $20,525 млрд (в эквиваленте) из-за значительного объема погашений по госдолгу.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий 28 мая текущего года сообщил, что объем международных резервов составляет $19,3 млрд.

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