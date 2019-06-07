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 Валютная выручка от экспорта черных металлов упала с начала года на 8%

Металлургические предприятия Украины в январе-мае 2019 года снизили поступления от экспорта черных металлов на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $4,07 млрд с $4,44 млрд.

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной фискальной службы (ГФС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, на черные металлы за этот период пришлось 19,47% общего объема поступлений от экспорта товаров против 22,81% за первые пять месяцев прошлого года.

В частности, в мае поступления от экспорта черных металлов составляли $888,201 млн.

При этом импорт аналогичной продукции за первые пять месяцев 2019 года сократился на 5,5% – до $493,38 млн. В мае этот показатель составлял $117,99 млн.

Кроме того, Украина в январе-мае 2019 года снизила экспорт металлоизделий на 2,3% – до $434,27 млн. В мае их поставлено на $90,75 млн.

За этот период импорт металлоизделий возрос на 29,8% – до $446,71 млн. В мае импортировано на $102,76 млн.

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Как сообщалось, Украина в 2018 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 14,7% по сравнению с 2017 годом – до $9,94 млрд. На черные металлы за 2018 год пришлось 20,99% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,03% в 2017 году.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131172
 
 
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