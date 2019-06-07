 Минэкономразвития разблокировало закупки для проведения выборов в Раду

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития, передает БизнесЦензор.

"Поэтому ЦИК имеет возможность вместо проведения длительных открытых торгов, которые имеют риск быть завершены уже после 21 июля, оперативно заключить необходимые договоры и обнародовать информацию о них в системе закупок Prozorro", – отмечается в сообщении.

В то же время Минэкономразвития предоставило ЦИК официальное разъяснение о том, что нормы закона "О публичных закупках" не распространяются на изготовление бланков документов, имеющих специальные элементы защиты, а также бланков документов строгой отчетности (в данном случае – избирательных бюллетеней).

"Не может быть никаких сомнений в том, что ЦИК печатает именно бланки документов, а не сами документы. Поэтому в ЦИК нет необходимости проводить открытые торги на закупку услуги печати бюллетеней", – подчеркивается в сообщении.

"Сейчас ЦИК имеет все инструменты для своевременной и качественной подготовки к внеочередным выборам народных депутатов 21 июля", – констатируют в Минэкономразвития.

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Напомним, Центральная избирательная комиссия требовала внести внесения изменений в закон "О публичных закупках", поскольку сроки проведения процедуры закупок могут превышать сроки избирательного процесса.

Однако Верховная Рада отказалась рассматривать соответствующий президентский законопроект на внеочередном заседании 22 мая.

В свою очередь Минэкономразвития указывало на определенные риски, связанные с возможным выведением ЦИК из-под действия закона "О публичных закупках" и предложило два других варианта обеспечения закупок для выборов.

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