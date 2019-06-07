 Конституционный Суд позволил узаконить коррупционные сделки на 6 миллиардов, – НАБУ

Об этом заявляет пресс-служба Бюро, передает БизнесЦензор.

В ведомстве напомнили, что право подавать иски о признании сделок недействительными, которым НАБУ наделено профильным законом от начала основания, стало эффективным инструментом прекращения действия коррупционных схем на государственных предприятиях.

Так, за четыре года работы суды удовлетворили 35 исков Национального бюро, аннулировав 97 сделок. Соответствующие решения вступили в законную силу, что создало основания для возвращения государству более 6 млрд грн.

"Во всех этих случаях НАБУ в суде доказало, что соответствующие договоры, заключенные госкомпаниями, им помешали: привели к нанесению ущерба или недополучению доходов. Благодаря решению КС львиная доля этих кабальных соглашений может быть вновь восстановлена ​​в судебном порядке", – сказано в заявлении.

В НАБУ указывают, что решения судов о незаконности сделок и их аннулирования также являются элементами доказательной базы по уголовным производствах по коррупции в государственных предприятиях, которую расследуют детективы Бюро. Из-за решения КСУ эти доказательства могут быть признаны недопустимыми в уголовном процессе.

"Поэтому, по своим последствиям решение КСУ может оказаться фатальным для всей антикоррупционной реформы страны. Оно существенно усиливает позиции организаторов коррупционных схем и фактически лишает государственные предприятия возможности вернуть украденные у них ресурсы", – подчеркивают в НАБУ.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины 5 июня удовлетворил жалобу "Запорожского завода ферросплавов" (ЗЗФ) Игоря Коломойского и признал неконституционным закрепленное в законе право Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) требовать в суде признания соглашений недействительными. Таким образом, НАБУ утратило право обжаловать в суде сделки с 5 июня 2019 года.

Согласно обнародованном на сайте КСУ решению, суд пришел к выводу, что Верховная Рада в законе о НАБУ передала Бюро полномочия, которые закреплены в Конституции за прокуратурой.

Ранее суд по иску НАБУ признал неправомерной сделку "Запорожского завода ферросплавов" и "Запорожьеоблэнерго", из-за которой государство недосчиталось более 172,4 млн грн.

"Запорожский завод ферросплавов", по информации журналистов программы "Схемы", одно из предприятий, заключавших трехсторонние договора на поставку электроэнергии с "Запорожьеоблэнерго" и компанией "Энергомережа" задержанного ранее НАБУ Дмитрия Крючкова. В рамках договора, деньги за поставленную на завод электроэнергию облэнерго согласилось получать не напрямую, а через компанию Крючкова. Но, получив деньги, "Энергомережа" дальше их не перечисляла.

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