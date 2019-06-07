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 Продажа валюты населением впервые за три месяца превысила покупку

Объем продажи населением наличной валюты в мае 2019 года превысил объем покупки на $25 млн, тогда как два предыдущих месяца украинцы больше покупали валюты, чем продавали, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В целом с начала года население продало валюты на $71,2 млн больше, чем купило, что на порядок ниже показателя за аналогичный период прошлого года – $966 млн.

НБУ уточняет, что в мае украинцы увеличили продажу наличной валюты на 11,6% по сравнению с апрелем – до $1,216 млрд, одновременно сократив ее покупку на 1,2% – до $1,191 млрд.

Регулятор указывает, что непосредственно американских долларов украинцы в минувшем месяце продали $915,9 млн (в апреле - $814,9 млн), купили – $913 млн ($928 млн).

По сравнению с маем 2018 года продажа валюты банками населению выросла на 13,2%, в том числе долларов США – на 8%, тогда как покупка - на 64,6%, в том числе долларов США – на 73%.

Как сообщалось, по данным НБУ, в апреле украинцы купили через банковскую систему $1,21 млрд наличной валюты, что на $115,4 млн больше, чем продали. 

Объем общей покупки населением наличной валюты в марте 2019 года превысил объем продажи на $77,3 млн. Март стал первым месяцем в этом году, когда украинцы больше покупали наличной валюты, чем продавали.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131151
 
 
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